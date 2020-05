Karius: de retour à Liverpool avant Anderlecht?

Loris Karius est de retour à Anfield ! Celui qui est passé à côté de sa finale de Ligue des Champions en 2018 a cassé con contrat au Besiktas.

Prêté à Besiktas depuis deux ans, le gardien Loris Karius (26 ans, 25 matchs en championnat cette saison), héros malheureux de la finale de Ligue des Champions 2018 perdue face au Real Madrid (1-3), a résilié son contrat avec le club turc, et le voici de retour chez les Reds !

Karius donnait pourtant satisfaction du côté de Besiktas, mais le club ne lui versait plus son salaire depuis plusieurs mois. Une situation devenue invivable pour le gardien : "J'ai été très patient pendant des mois, je me suis répété encore et encore. Les mêmes choses s'étaient déjà produites l'année dernière. Malheureusement, les dirigeants n'ont pas essayé de résoudre ce problème et ont même refusé ma proposition d'aider avec une réduction de salaire", a-t-il déclaré sur Instagram.

Karius a été cité du côté d'Anderlecht il y a quelques semaines, avant que la rumeur ne parte aussi vite qu'elle ne soit arrivée.