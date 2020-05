Paul Pogba reste positif malgré les interrogations autour de la saison en cours : "Nous devons rester motivés"

Le joueur de Manchester United est écarté des terrains depuis le mois de décembre à cause d'une blessure.

Malgré la période de confinement, les joueurs de football doivent se maintenir en forme pour être prêts en cas de reprise des championnats.

Paul Pogba, blessé depuis le mois de décembre, continue sa rééducation jour après jour et tente de garder la forme. "Je peux faire certains entraînements, du vélo, de la course et aller dehors pour m'entraîner avec le ballon", explique-t-il sur le site internet de Manchester United.

"Nous devons rester motivés, nous n'avons pas le choix. On ne sait pas combien de temps cette période va durer mais j'ai des objectifs en tête. Quand on retournera sur les terrains, il faudra être prêt."

Et d'ajouter, "Cela fait un moment que je n'ai plus joué, je veux retrouver les terrains".