Un penchant pour l'alccol et la bagarre n'a pas empêché Deeney d'inscrire 43 buts en Premier League

Troy Deeney est un pur Hornet : depuis 2012, il a déjà inscrit 129 buts pour Watford, dont 43 en Premier League.

L'attaquant anglais de désormais 31 ans évolue toujours au plus haut niveau. Il a encore trouvé le chemin des filets à six reprises cette saison. Pourtant, le parcours de Deeney fut semé d'embûches. Enfant des quartiers populaires de Birmingham, fils d'un dealer violent, le capitaine des Hornets avoue en avoir gardé des séquelles psychologiques.

Dans un entretien pour Talk Sport, Troy Deeney explique : "J'aimais vraiment boire de l'alcool. Je vivais pour les week-ends et si cela finissait en bagarre, j'étais toujours présent. Vous savez, c'est l'environnement dans lequel j'ai grandi. Il y a beaucoup de choses qui s'expliquent par mon enfance difficile. Je suis loin d'être toujours heureux. Mais, c'était normal pour moi d'agir comme ça parce que tout le monde le faisait. Maintenant, je regarde en arrière et je me dis : "Quel idiot", mais je ne changerais jamais mon passé parce qu'il a vraiment fait de moi ce que je suis aujourd'hui". Un buteur fidèle des Hornets !