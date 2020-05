Le Barça sur les traces d'un talent russe du Lokomotiv Moscou

Le FC Barcelone serait avancé sur le dossier concernant l'international russe du Lokomotiv Moscou, Aleksey Miranchuk.

D'après le Mundo Deportivo, le FC Barcelone serait très intéressé par Aleksey Miranchuk (25 ans), pilier du Lokomotiv Moscou et auteur d'une excellente saison en Liga russe (19 matchs, 5 buts, 5 assists ; 4 matche et 2 buts en Ligue des Champions). L'international russe (25 sélections) aurait même été l'objet de négociations directes entre Eric Abidal et le Lokomotiv, le directeur du recrutement barcelonais ayant fait le déplacement jusqu'à Moscou.

Il y a plusieurs mois, Miranchuk ne s'en cachait pas : il ne quitterait la Russie que pour signer dans deux clubs européens, la Juventus ou le Barça. Son rêve pourrait se réaliser ...