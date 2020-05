La BBC attribue ses récompenses: De Bruyne sur le podium, mais pas sur la première marche

En attendant une hypothétique reprise, la BBC a proposé aux internautes, auditeurs et téléspectateurs d'attribuer leurs récompenses de la saison en cours.

Pressenti comme un candidat au titre 'officiel' de joueur de l'année, Kevin De Bruyne n'a visiblement pas convaincu tous les amateurs de football anglais. Mais il grimpe tout de même sur la troisième marche du podium avec 14% des voix.

Et ce sont deux Reds qui devancent le Diable Rouge. Sadio Mané prend la deuxième place (17% des votes) et laisse le titre officieux à son capitaine Jordan Henderson, élu avec 23% des suffrages. Un autre Red, Trent Alexander-Arnold hérite du statut de jeune joueur de la saison, tandis que c'est le solo victorrieux de Heung-Min Son contre Burnley qui a été plébiscité comme plus beau but.