Le président de Waasland-Beveran confirme la tendance vers une D1A à 18 équipes

Pour le président de Waasland-Beveren, Dirk Huyck, son club ne descendra pas en D1B et la Pro League se jouera à 18 équipes la saison prochaine.

Alors que l'arrêt du football professionnel en Belgique pour la saison 2019/2020 devrait prochainement être acté, la question des montées et des descentes entre la D1A et la D1B n'est pas encore réglée. Pour autant, il semble que la tendance se dirige vers une Pro League à 18 équipes la saison prochaine.

En effet, même si OHL et Beerschot doivent encore disputer la finale pour la promotion, celle-ci ne devrait pas avoir lieu et les deux équipes pourraient être promues. De la même manière, le dernier match de la saison régulière de D1A ne devrait pas se dérouler. Pour autant, la lanterne rouge, Waasland-Beveren, ne devrait pas être reléguée d'office. En effet, avec seulement deux points de retard sur Oostende et trois sur le Cercle Bruges, le club flamand pouvait encore espérer se maintenir au sein de la première division de football belge.

Ainsi, il se pourrait que la prochaine édition de D1A contienne 18 équipes. Selon le président de Waasland-Beveren, Dirk Huyck, cette solution est encouragée par plusieurs formations professionnelles. "Ce serait une solution logique. Cette proposition est également soutenue par de nombreux clubs. Vous évitez ainsi qu'un club comme le Waasland-Beveren ne soit désavantagé par la situation. Nous n'accepterons jamais une relégation. Nous nous y opposerons de toutes les manières possibles."