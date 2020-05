🎥 Parmi les buts de la saison en Pro League: la patate de Kums à Sclessin

Une frappe pure qui avait mystifié Sclessin.

Après le somptueux coup-franc de Frank Boya contre Saint-Trond, retour sur un autre but inoubliable de la saison en Pro League. Comme le médian camerounais, Sven Kums n'est pas du genre à dégainer souvent (un seul but cette saison en championnat), mais comme le Hurlu, le Buffalo sait y mettre les formes.

Son seul but de la saison, c'est à Sclessin que Sven Kums l'a inscrit. Une frappe surpuissante qui a laissé Arnaud Bodart de marbre et un but en plus particulièrement décisif puisqu'il avait offert, à sept minutes du terme, la victoire aux Buffalos sur la pelouse du Standard (0-1).