Alex Czerniatynski : "C'est l'occasion rêvée de réformer notre championnat"

Quel sera le format de la Jupiler Pro League la saison prochaine ? Beaucoup d'observateurs se posent la question.

Le Club de Bruges a travaillé concernant un nouveau format pour la D1A la saison prochaine. Il serait question d'un championnat comprenant 18 équipes et sans playoffs. "Une très bonne idée, cela fait d'ailleurs des années que je dis qu'il faut revenir à notre ancienne formule : un championnat classique comme dans les autres pays", nous confie Alex Czerniatynski. "À qui profitent les playoffs ? Les six premiers du classement et encore. Quand on voit que l'on divise les points par deux pour entretenir un suspense qui n'a pas lieu d'être...Cela sape un travail effectué plusieurs mois avant. Cette formule proposée par le Club de Bruges est intéressante pour tout le monde", explique l'ancien Diable Rouge.

Les équipes situées en-dessous de la sixième place ne sont pas oubliées. "Quels sont les joueurs motivés de jouer les playoffs 2 ? Il y en a très peu et ils sont de plus en plus à le dire. Et le peu d'enjeu de ces rencontres ne pousse pas les supporters à aller au stade", souligne l'ancien attaquant.

Pour l'instant, il n'y a qu'un seul descendant en D1A. Trop peu pour certains observateurs. "Il faudrait deux descendants et un barragiste comme dans les autres championnats européens. Un seul relégable, c'est beaucoup trop peu. Cela permettrait à au moins à deux clubs de D1B de rejoindre l'élite et de voir affluer plus de sponsors en deuxième division. Ce break forcé, c'est l'occasion rêvée de réformer notre championnat", a conclu Alex Czerniatynski.