Anderlecht et le Racing Malines vont collaborer ensemble

La nouvelle a été annoncée ce lundi matin.

Anderlecht et le Racing Malines deviennent partenaires concernant la formation des jeunes.

"Le RSC Anderlecht continue de s’investir dans la formation des jeunes. C'est la raison pour laquelle des accords de coopération avec des clubs de différentes régions de Belgique sont encore davantage élargis.

Depuis plusieurs années maintenant, le RSC Anderlecht a noué des relations très durables avec des clubs qui proposent des formations de qualité aux jeunes. Dans cette optique, la formation des jeunes du RSC Anderlecht entamera dès la saison prochaine un partenariat officiel avec le club de tradition du K. Racing Mechelen, placé sous la direction de l'ancien président de la fédération François De Keersmaecker.

Jean Kindermans, le directeur de la formation au Sporting, se réjouit de cette nouvelle alliance. "Le Racing Mechelen n'est pas seulement un club de renommée, mais il a également réussi à établir et à mettre en œuvre une vision claire concernant la formation des jeunes. Je suis convaincu que l'échange de connaissances et l'identification de jeunes talents de la région pourront soutenir les deux clubs à moyen terme."

"C'est un honneur pour le Racing Mechelen de s'associer à un monument du football belge tel que le RSC Anderlecht. Sur le plan marketing, mais c'est aussi et surtout important d'un point de vue sportif", expliquait François De Keersmaecker, le président du Racing.

Après le K. Berchem Sport, le KFC Turnhout, le KFC Heur-Tongeren, l’Eendracht Mazenzele Opwijk, le KSV Audenarde et le Tempo Overijse, c'est déjà le septième club avec lequel le RSCA collabore. L'échange de connaissances et l'apport d'expertise, la découverte et le scouting de jeunes talents belges et leur formation sont les piliers de ces accords."