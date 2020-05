Thibaut Courtois participe à un Grand Prix virtuel sous les couleurs d'Alfa Romeo

Notre compatriote est le meilleur footballeur classé du GP virtuel d'Espagne, terminant 12e au classement final "au volant" de son Alfa Romeo. Thibaut Courtois a même temporairement occupé la troisième place de la course. Il a devancé Sergio Agüero (14e, Red Bull) et Arthur, le médian du Barça (19e, Haas).

Le pilote britannique (Williams) George Russell a terminé en tête de la course, devant les pilotes Mercedes Charles Leclers et Esteban Gutierrez.

"I was almost wetting my pants" 🤣@GeorgeRussell63 reflects on his first #VirtualGP victory 🏆#F1 #RaceAtHome pic.twitter.com/457GygqKlH