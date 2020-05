Pocognoli souhaite la bienvenue en D1B à son premier club

L'assemblée générale de la Pro League tenue ce vendredi a, comme prévu, chamboulé l'avenir du football professionnel belge.

En confirmant une D1A à 16 équipes et une D1B à huit, et étant donné la faillite de Lokeren et le refus de licence pour Virton et Roulers, la Pro League a de facto permis au RWDM et à Seraing de revenir dans le football professionnel.

L'arrière gauche de l'Union est né à Seraing. Et c'est également sur les terrains du RFC Seraing qu'il a touché ses premiers ballons, entre 1992 et 1996 avant de rejoindre le Standard de Liège. L'ancien rouche a dès lors souhaité la bienvenue aux Métallos, qu'il devrait affronter la saison prochaine :