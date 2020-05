Probablement de retour dans le football professionnel, le RWDM nargue déjà l'Union

La faillite de Lokeren et les licences non octroyées à Virton et Roulers devraient faire deux heureux : Seraing et le RWDM.

Si un tel schéma se produit, il donnerait lieu au retour d'un vieux derby. Unionistes et Molenbeekois se retrouveraient pour un derby de "brusseleir". Rien que d'y penser, le potentiel promu s'est replongé dans ses archives pour partager la dernière confrontation officielle entre les deux clubs.

C'était en division 2, lors de la saison 1984-195. Et on comprend pourquoi le RWDM ressort ces archives ; ils l'avaient emporté 6-1 puis 0-1 contre leur rival bruxellois. Le club amateur avait terminé premier et était retourné dans une élite qu'il venait de quitter.

Le retour du derby en compétition officielle promet. Les hostilités amicales sont déjà lancées !