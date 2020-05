La FIFA va organiser un match pour lutter contre le coronavirus

Alors que la pandémie de coronavirus ne cesse de faire des victimes à travers la planète avec environ 315 000 décès et plus de 4,7 millions de personnes infectées, la FIFA a décidé de se mobiliser.

Ce lundi, la FIFA a fait savoir dans un communiqué que sa fondation allait organiser une rencontre de football dans le but de récolter des fonds qui bénéficieront à Access to COVID-19 Tools (ACT). "Une initiative mondiale visant à accélérer le développement, la production et un accès international équitable aux technologies sanitaires essentielles pour lutter contre le coronavirus (diagnostic, traitement, vaccin)."

"Prêt à attendre plusieurs mois", Gianni Infantino, le président de la FIFA a expliqué qu'il s'engageait à l'organisation d'"un événement mondial pour lever des fonds, dès que la situation sanitaire le permettra". Le patron de l'instance dirigeante du football mondial a aussi ajouté: "il est de notre responsabilité de faire preuve de solidarité et de continuer à faire tout notre possible pour participer et soutenir les efforts de lutte contre la pandémie".

La FIFA avait effectué un don de 10millions de dollars à l'OMS au mois de mars dernier pour participer à la lutte contre le Covid-19.