Le Conseil d'Administration de la Pro League sera renouvelé le 8 juin

L'Assemblée Générale de la Pro League se tiendra pour la dernière fois cette saison le lundi 8 juin.

Une assemblée qui risque d'être longue, comme souvent. Plusieurs sujets seront à l'ordre du jour ; la reprise de la saison suivante, les éventuels matchs à huis clos, et d'autres modalités dépendantes des recours des clubs qui s'estiment lésés.

Fin de mandat oblige, l'AG devra également voter pour son prochain Conseil d'Administration. Peter Croonen et Philippe Bormans resteront en place, au même titre que le CEO Pierre François. Les quatre représentants du G5 (Venanzi, Coucke, Mannaert, Louwagie) et du K11 (Bayat, Allijns, Cordier, Orlans) devront se représenter, s'ils le souhaitent. Mais le Soir précise déjà qu'ils devront faire avec la concurrence de Vincent Goemare (CS Bruges), Joseph Radermacher (Eupen), David Meekers (Saint-Trond), Sven Jacques (Antwerp) et de bien d'autres qui comptent se présenter aux élections du 8 juin.