Genk ne compte pas sur un retour de Ianis Hagi

Genk ne compte plus sur Ianis Hagi et n'envisage pas son retour. Le fils de Gheorghe Hagi a été prêté aux Rangers cet hiver et devrait y rester.

Ianis Hagi ne sera pas parvenu à s'imposer à Genk. Le milieu offensif âgé de 21 ans a ensuite été prêté cet hiver aux Rangers où il a brillé. Le club écossais coaché par Steven Gerrard veut conserver le Roumain et est prêt à délier les cordons de sa bourse. Hagi a été acheté pour environ 4 millions d'euros et les Rangers devraient maintenant payer 5 millions d'euros. Il y a encore des négociations sur les modalités du transfert, selon Het Belang van Limburg.