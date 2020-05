La D2 Amateurs à 17 clubs : voici la composition des séries en D2 et D3 la saison prochaine

L'ACFF a officialisé le visage du football amateurs pour la saison 2020-2021 : 17 clubs en D2 Amateurs, avec la RAAL qui ne suit donc pas les Francs-Borains à l'échelon.

Comme le relayaient nos confrères de Sudpresse ce mardi, la RAAL n'avait plus grand espoir d'intégrer la D1 Amateurs et se résignait à rester en D2 Amateurs, ce qui a été confirmé par le communiqué de l'ACFF qui révèle le visage des séries pour la saison prochaine en D2 et D3 Amateurs wallonnes.

La D2 Amateurs comptera 17 clubs dont la RAAL, qui reste à cet échelon, Solières qui s'y maintient et surtout l'Excelsior Virton, relégué administrativement suite à la non-obtention de sa licence, ni pour le football professionnel ni pour la D1 Amateurs. Le recours des Gaumais étant toujours en cours, Virton peut encore espérer évoluer plus haut (la D2 Amateurs compterait alors 16 clubs).

La composition des deux divisions :

D2 Amateurs :

RAAL, Waremme, Excelsior Virton , Couvin-Mariembourg, Jette (Montant de D3 Amateurs), Rebecq, Stockay, La Real, Verlaine, Durbuy, Hamoir, Meux, Tubize (descendant de D1 Amateurs), Warnant (montant de D3 amateurs), Givry, Ganshoren, Solières.

D3 Amateurs :

Tournai, Gosselies, RCS Brainois, Huy, Herstal, Namur (descendant de D2 amateurs), Jodoigne, Sprimont, Stade Brainois, Raeren-Eynatten, Wanze/Bas-Oha (Montant de P1 Liège), Tertre-Haurage, Oppagne-Weris, Aywaille, Rochefort, Aische, Habay-la-Neuve, Gouvy (Montant P1 Luxembourg), Walhain, Mormont, Binche (montant P1 Hainaut), Tamines (P1 Namur), Crossing Schaerbeek (montant P1 Brabant), Quévy-Mons, Marloie Sport (Montant P1 Luxembourg), Symphorinois, Onhaye (descendant D2), PAC Buzet, Manage, Pays Vert Ostiches-Ath, Dison (Montant P1 Liège), Richelle.