Le coach des U21 d'Anderlecht, Craig Bellamy confie être dépressif

Lors d'un entretien avec son ancien coéquipier Jamie Carragher, l'ancien attaquant a évoqué ses démons. "Il y a 3-4 ans, ils m'ont diagnostiqué comme étant dépressif. Je prends des médicaments pour cela depuis 3 ans. J'ai donc parfois des hauts ridicules et des bas inimaginables", a expliqué l'ancien joueur de Newcastle, Liverpool et Manchester City.

Selon Bellamy, l'origine de ses problèmes remonterait à son adolescence. Il avait dû quitter Cardiff à 15 ans pour aller jouer à Norwich et avait mal vécu la solitude. "Certaines nuits, je pleurais avant de m'endormir. Je considère toujours que mes parents sont responsables de cette période. Toute cette colère, ce ressentiment et cette amertume n’ont pas encore disparu. D'ailleurs j'utilisais cette rage en match pour aller à la guerre contre de meilleurs adversaires que moi, comme Desailly ou Kompany."

🗣"People say I could have won titles, but I wasn't good enough"



Craig Bellamy on his career #CCFC pic.twitter.com/BXA0uS2tmk