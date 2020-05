Nils Schouterden revient sur la saison d'Eupen et l'arrêt de la JPL : "Je veux m'inscrire dans la durée"

Le joueur âgé de 31 ans est l'un des principaux artisans du maintien d'Eupen en D1A cette saison.

Nils Schouterden a réalisé une très bonne saison du côté d'Eupen. Titulaire indiscutable de Benat San José, le milieu gauche a disputé 24 rencontres avec les Pandas, marqué deux buts et distillé un assist. Faisant partie des leaders de la formation germanophone, il était satisfait du maitien et est revenu sur le fait que la compétiton soit définitivement terminée.

"Est-ce la bonne décision d'avoir mis fin à la saison ? En tout cas, la santé prime pour tout le monde, pour les joueurs, les supporters et les arbitres", nous confie le joueur âgé de 31 ans. "Ne pas jouer sans fans dans le stade, c'est impossible tellement c'est fade et triste. On devient footballeur pour jouer devant des milliers de personnes et les faire vibrer. Nous sommes maintenant en vacances du côté d'Eupen et reprendrons le 15 juin. D'ici là, j'espère que nous pourrons nous entraîner normalement. Le football est un sport de contacts, alors s'entraîner sans tacler comme en Angleterre, c'est non", a souligné le latéral gauche.

Eupen a terminé 13ème lors de cette saison 2019-2020. Après des débuts compliqués, le club germanophone dirigé par San José est parvenu à trouver sa vitesse de croisière. "Notre saison a été bonne, il a fallu un peu de temps pour trouver ses marques. Un nouveau staff et de nouveaux joueurs, il faut toujours un petit temps d'adaptation. Puis nous avons réalisé une belle série de sept matchs sans défaite", a précisé l'ancien Malinois qui avait vu Eupen prolongé son bail jusqu'en 2021."Je me sens bien ici et je veux m'inscire dans la durée. J'aimerais rester le plus longtemps possible et pourquoi pas rester encore deux ans de plus", a conclu Nils Schouterden.