Deux talents de Genk intègrent l'équipe première

Le club limbourgeois a annoncé la nouvelle hier soir.

Le KRC Genk continue de faire confiance à la jeunesse et vient de le prouver une nouvelle fois. Le club limbourgeois a intégré deux jeunes talents de son académie vers l’équipe première en vue de la prochaine saison : Pierre Dwomoh et Luca Oyen, respectivement âgés de 15 et 17 ans.

Dwomoh, arrivé en provenance d’Anderlecht à l’âge de 12 ans, a prolongé son contrat jusqu’en 2024 et ce "malgré la concurrence de cadors européens tels que la Juventus", a écrit Genk dans son communiqué.

Oyen a lui fait toutes ses classes à Genk depuis la catégorie U7. Considéré depuis longtemps comme un grand talent par son club, il avait déjà participé au dernier stage hivernal des Limbourgeois. Il a signé, en octobre dernier, un contrat jusqu’en 2022. Brillant fleuron de l’équipe de Youth League, il était à ce titre très convoité par plusieurs clubs des grands championnats.