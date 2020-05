Le CEO de l'Union belge ambitieux après la prolongation de Martinez : "L'objectif est de rester dans le top 10 mondial les 10 prochaines années"

Le CEO de l'Union belge, Peter Bossaert, s'est exprimé lors de la conférence de presse de Roberto Martinez.

La prolongation de Roberto Martinez jusqu'en 2022 est en soulagement pour les Diables Rouges, les supporters et la Fédération. Lors de la conférence de presse qui a suivi l'annonce de cette prolongation, Peter Bossaert s'est réjoui de cette nouvelle.

"Je suis très très fier bien sûr mais surtout heureux que Roberto opte pour la prolongation ainsi qu'une implication totale dans le football belge, pour préparer non seulement les Diables mais aussi les générations futures", confie le CEO de l'Union belge.

"Evidemment, l'épidémie du coronavirus a ralenti les négociations mais les intentions ont immédiatement été de prolonger le contrat au minimum jusqu'à l'Euro 2021. C'est probablement l'un des moments les plus importants de l'histoire de la RBFA et on veut que Martinez soit avec nous. Il a mené cette équipe jusqu'à la première place du classement Fifa. C'est un top coach et sur le plan personnel, c'est quelqu'un de très bien et un vrai gentleman."

Les objectifs sont clairs pour la Fédération et Martinez : "L'objectif est de rester dans le top 10 mondial les 10 prochaines années. Martinez ne travaille pas que sur le présent mais également sur l'avenir du foot belge".