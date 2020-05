Sebastiaan Bornauw revient sur la reprise en Bundesliga : "Pas de supporters, mais toujours aussi intense"

La Bundesliga avait repris ses droits le week-end dernier. Place à la 27ème journée dès ce vendredi en Allemagne.

Sebastiaan Bornauw est content de pouvoir à nouveau jouer au football avec Cologne. "Je suis heureux de pouvoir retrouver les terrains, même si c'est aussi spécial parce qu'il y a eu quelques petits ajustements : masques buccaux, beaucoup de règles et bien sûr pas de supporters", a expliqué l'ancien Anderlechtois dans des propos rapportés par Sporza.



"Nous avons joué à la maison la semaine dernière et normalement 50 000 fans chantent notre chanson avant le match, maintenant c'est calme. C'est encore nouveau, mais au bout de deux semaines, on pourrait bien s'y habituer. Sur le terrain, je n'y ai pas pensé non plus. Ce n'est que lorsque j'ai marqué un but que j'ai compris que je n'avais pas le droit d'étreindre qui que ce soit. J'ai fait un high five avec mon pied", a expliqué le jeune défenseur.

"Je pense que l'Allemagne se porte bien", poursuit Sebastian Bornauw. "Nous pouvons aussi être un peu fiers d'être les premiers à jouer au football à nouveau. Nous sommes observés à la loupe par tout le monde, mais nous avons aussi une fonction exemplaire".



"Je suis tombé amoureux du jeu, je suis fan du football allemand. Dimanche, nous jouons un derby (contre Düsseldorf, rouge) et bien sûr, ce sera spécial sans les fans, mais je pense que ce sera tout aussi intense. À la télévision, l'intensité peut sembler moindre, mais quand vous êtes sur le terrain, l'effort est le même. La différence est que vous n'entendez pas des milliers de personnes à chaque occasion de but", a conclu Sebastiaan Bornauw.