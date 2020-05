Champion d'Ecosse et Diable Rouge en puissance? "C'est mon objectif"

Les Diables Rouges? C'est l'ambition de Boli Bolingoli, qui vient tout juste d'être sacré en Ecosse.

Comme en Belgique, l'Ecosse a décidé d'arrêter son championnat et de déclarer le leader, le Celtic, champion. Boli Bolingoli célèbre donc son premier sacre en Ecosse.

Et le latéral gauche ne cache pas qu'il se sent "oublié" en Belgique. "Je pense que je mériterais un peu plus de considérations pour mes performances. Je joue quand même au Celtic. Avec le Rapid de Vienne j'avais déjà joué deux bonnes saisons. On en avait peu parlé. Mais je continue à faire avance ma barque et je veux franchir les étapes", explique l'ancien Brugeois au Laatste Nieuws.

Au point de séduire Roberto Martinez et de rejoindre son cousin chez les Diables Rouges? "C'est mon objectif d'y arriver", insiste-t-il. "Je pense bien que je pourrai recevoir ma chance. La saison prochaine, je ferai tout pour rendre la tâche du sélectionneur plus difficile. Et encore plus maintenant que l'Euro est reporté, d'ailleurs le système des Diables Rouges me convient bien."