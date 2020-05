La réponse cinglante de Kabasele à un supporter qui critique Watford : "On s'injecte le coronavirus pour éviter la relégation"

Le Diable Rouge n'a pas apprécié les attaques d'un supporter sur les réseaux sociaux.

Deux joueurs de Watford ont été testés positifs au coronavirus et ont été obligés de se mettre en quarantaine. Sur Twitter, un supporter (visiblement de Sheffield United) a critiqué le club qui, selon lui, "se comporte de manière irresponsable et emploie des tactiques ridicules pour éviter la relégation".

I’ve never had much opinion either way about Watford before this but they have behaved despicably throughout this all situation, the tactics employed to try to avoid a relegation are ridiculously transparent. I’d be embarrassed if I was a Watford supporter — Neil Peter ⚔️ (@Neil1889) May 22, 2020

En réponse à ce tweet, Christian Kabasele n'a pas hésité à glisser un tacle subtil au supporter : "Laissez-moi vous expliquer notre tactique : nous nous injectons le coronavirus une fois par semaine. On tire au sort un joueur ou un membre du personnel pour lui donner et pour être sûr qu'on ne rejoue plus et que nous ne soyons pas relégués".