C'est officiel: Felice Mazzu reprend du service!

Moins de 48 heures après l'annonce du départ de son entraîneur, l'Union confirme l'arrivée de Felice Mazzu.

Depuis vendredi, le nom de Felice Mazzu circulait avec insistance du côté du Parc Duden, le club bruxellois a confirmé l'information en ce début d'après-midi: c'est bien le Carolo qui succède à Thomas Christiansen sur le banc du Parc Duden.

Felice Mazzu reprend donc du service, un peu plus de six mois après la fin de son aventure à Genk et retrouve également la capitale, sept ans après avoir quitté le White Star, club avec lequel il avait assuré la montée en Division 2. Et la montée, mais en D1A cette fois, ce sera également l'objectif poursuivi par l'ancien T1 du Sporting avec l'Union.