Anderlecht a fait une nouvelle offre à Chadli et peut espérer pour Luckassen

Le RSC Anderlecht va-t-il pouvoir conserver les joueurs obtenus en prêt cette saison ?

Nacer Chadli, comme nous vous le relayions plus tôt dans la journée, est courtisé à la fois en Belgique et à l'étranger. Mais le Diable Rouge, chouchou du public bruxellois cette saison, pourrait également rester à Anderlecht ; le RSCA a en tout cas transmis une nouvelle offre à Chadli, qui resterait plus basse en termes de salaires que précédemment, mais permettrait peut-être au club de se permettre de mettre sur la table le montant demandé par Monaco.

Le dossier Chadli n'est pas le seul sur lequel le RSCA avance. Derrick Luckassen, une autre satisfaction, dispose d'une option d'achat de 5 millions d'euros qu'Anderlecht n'était pas prêt à mettre pour le défenseur néerlandais. Mais les derniers développements montrent que ce prix était négociable et qu'un transfert pour un montant moindre est possible. Affaire à suivre ...