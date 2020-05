Officiel : la Premier League va reprendre le 17 juin

Les clubs de Premier League négociaient depuis plusieurs semaines. C'est désormais acquis ; le championnat le plus suivi au monde reprendra ses droits dans moins de trois semaines.

Les vingt clubs viennent de se mettre d'accord sur le format et le calendrier de reprise, indique ce jeudi soir The Telegraph. La Premier League reprendra donc un mois après la Bundesliga, qui avait repris ses droits le 16 mai.

Les premiers matchs depuis la suspension du championnat opposeront le mercredi 17 juin Aston Villa et Sheffield United ainsi que Manchester City et Arsenal. Il s'agit de deux matchs en retard. Le week-end suivant, la 30ème journée de Premier League sera disputée. Pour rappel, il reste neuf journées et Liverpool compte 25 points d'avance sur Manchester City.