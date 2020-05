Très déçu, Peter Maes ironise: "Peut-être plus assez bon pour la D1B"

Peter Maes va sans doute avoir besoin de temps pour digérer son départ de Lommel.

"C’est la cruelle réalité et elle est difficile à admettre", analyse Peter Maes pour Het Laatste Nieuws, au lendemain de l’annonce de la fin de son aventure à Lommel, où il était arrivé en cours de saison. Une décision qui a de quoi surprendre, car il avait réussi une saison plus que correcte dans le Limbourg. "Ma mission était de maintenir Lommel en D1B et je l’ai accomplie", confirme-t-il.

L’avenir de Lommel en D1B assuré sportivement et financièrement, avec l’obtention de la licence et l’arrivée du City Group, Peter Maes aurait aimé poursuivre l'aventure limbourgeoise. "Le club et la ville vont profiter du travail de Manchester City, mais ce sera sans moi."

On ne m'a rien dit et je n'ai pas été impliqué dans les discussions.

Mais pourquoi cette décision? Le natif de Schoten ne le sait pas. "Peut-être que je ne convenais pas à leur manière de travailler ou que le City Group voulait intégrer des personnes de son réseau dans le staff. On ne m’a rien dit et je n’ai pas été impliqué dans les discussions."

"Je pourrais me poser beaucoup de questions. Pourquoi? Pourquoi pas? Apparemment, je ne suis plus assez bon pour la D1B", ironise Peter Maes. L’ancien coach de Lokeren et Genk notamment va désormais attendre son tour, comme ça avait été le cas à l’issue de son aventure à Lokeren. Il était resté un an sans entraîner avant de signer à Lommel. "On verra bien ce que l’avenir nous réserve", conclut-il.