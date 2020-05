🎥 Les plus beaux coups de patte de Steven Gerrard

La légende de Liverpool célÚbre ses 40 ans ce samedi et les hommages sont nombreux.

Son club de cœur, Liverpool, mais aussi son club actuel, les Glasgow Rangers, où il a entamé sa carrière d'entraîneur ou encore la BBC et le compte des Three Lions ont bien entendu célébrer à leur manière un joueur qui a porté le maillot de l'équipe nationale anglaise à 114 reprises.

Et s'il n'a rien gagné avec sa sélection, Steven Gerrard a, en revanche, presque tout remporté avec Liverpool: Ligue des Champions, UEFA, FA Cup, Coupe de la Ligue... il ne lui aura manqué que le titre de champion d'Angleterre.

Et ce n'est pourtant pas faute d'avoir trouvé le chemin des filets: avec 120 buts, l'ancien capitaine des Reds pointe encore aujourd'hui dans le top 20 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Premier League. Avec d'ailleurs de nombreuses perles à son actif que Match of The Day a décidé de compiler pour célébrer ce quarantième anniversaire.

Happy 40th birthday, Steven Gerrard.



He could hit a ball pretty well, you know... 🚀 pic.twitter.com/rg2fP4HnT0 — Match of the Day (@BBCMOTD) May 30, 2020