Jean-Michel Aulas dézingue une nouvelle fois la LFP

Le patron de l'Olympique Lyonnais est et reste convaincu que l'instance s'est trompée en arrêtant définitivement la Ligue 1. Il n'a pas hésité à déposer des recours ou à s'adresser aux parlementaires pour obtenir gain de cause.

Jean-Michel Aulas, lors d'une interview accordée au Canal Football Club, souhaite plus que tout une reprise de la Ligue 1. Il pense que cela reste possible et ce dans l'intérêt général. L'intéressé estime que la Ligue agit trop précipitamment depuis le début de la crise, et ne trancherait pas à bon escient.

"La Ligue ne doit pas, ne peut pas, répondre sur le champs en essayant visiblement de se défausser par avance. Il faut vraiment que la Ligue arrête de prendre des décisions sans réfléchir. Aujourd'hui le déficit d'exploitation est probablement de 800 millions d'euros. Il faut se mettre autour de la table et imaginer sérieusement ce qui est dans l’intérêt général du football. (...) Nous allons écrire de nouveau à la Ligue pour demander sous forme d'un recours gracieux qu'elle puisse revoir sa décision", a expliqué le président des Gones parti en croisade pour faire infléchir la position de la LFP sur une reprise du championnat.