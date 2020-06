La légende brésilienne Ronaldo dévoile les 5 joueurs actuels qu'il aime voir jouer : Un Belge en fait partie

L'ancien joueur du PSV, du Barça, de l'Inter, du Real Madrid et de l'AC Milan est considéré comme le meilleur attaquant de tous les temps. Alors quand il parle, on écoute Il Fenomeno.

Ronaldo Nazario a dévoilé les 5 joueurs actuels qu'il aime voir jouer et c'est Lionel Messi qui arrive en première place. "Messi, bien sûr, il est numéro un, il nous faudra 20 ou 30 ans pour voir quelque chose de similaire en termes de talent", a lâché R9 dans des propos relayés par As. L'actuel président du Real Valladolid a nommé ensuite les quatre autres joueurs de son top 5. "J'aime aussi Salah, Hazard, Neymar et bien sûr Mbappé", a ajouté le Brésilien.

Mbappé a souvent été comparé à Il Fenomeno mais le légendaire brésilien n'aime pas se prêter à ce jeu entre deux générations très différentes. "Il a beaucoup de vitesse, il termine bien les actions, il a de bons mouvements, il frappe très bien avec les deux pieds, il a une foulée incroyable. Nous avons des qualités similaires, mais je n'ai jamais aimé les comparaisons, en particulier entre joueurs de générations différentes, car les situations sont différentes."