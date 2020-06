Ever Banega évoque la reprise en Liga : "Ce sera un marathon"

Alors que la Liga reprendra ses droits le 11 juin, le milieu de terrain argentin du Séville FC craint l'enchaînement des rencontres.

Après quasiment trois mois d'interruption en raison de la pandémie de Covid-19, la Liga va reprendre. Mais Ever Banega a tout de même des craintes. "Je pense que l'équipe et revenue en bonne forme. Il est vrai qu'il nous faut encore un peu de temps, mais nous avons des jours devant nous et nous serons très performants", a expliqué le milieu de terrain.

"Je suis mentalement préparé pour ce qui va arriver. Ce sera un marathon, avec des matches tous les trois jours et il sera essentiel de se reposer. Nous allons jouer sans supporters, tous les bruits seront entendus. Nous devons travailler dans toutes circonstances. Je pense que celui qui est le plus concentré et qui fait le moins d'erreurs aura plus de chances de gagner des matchs", a conclu Banega.