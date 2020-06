Kompany et Vandenhaute investiront chacun le même montant au sein du RSCA

Le plan de restructuration financière du RSCA a été dévoilé ce mardi par le Conseil d'Administration et un apport de 70 millions d'euros a ainsi été révélé, dont 20 millions provenant des actionnaires. Parmi ceux-ci, Kompany et Vandenhaute eux-mêmes ...

Wouter Vandenhaute, nouveau président d'Anderlecht, et Vincent Kompany font ainsi partie des actionnaires ayant décidé d'investir pour relancer le club et le stabiliser financièrement ; 50 millions d'euros seront fournis par un rééchelonnement de la dette et 20 millions via les investisseurs. Mais quelle est la part de Kompany et Vandenhaute dans ces 20 millions ?

La Dernière Heure nous fournit cette information : chacun d'eux mettra 3 millions d'euros sur la table, pour 6 millions d'investissement total venant de Kompany et Vandenhaute et 14 millions du reste des investisseurs. Pas un petit montant pour Vincent Kompany, bien décidé à participer à la refonte de "son" Anderlecht ...