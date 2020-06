Paul Scholes en veut encore à Didier Deschamps : "À l'époque, j'ai été détruit"

Le milieu de terrain anglais est toujours marqué par la demi-finale de la Ligue des Champions 1999 entre Manchester United et la Juventus.

Paul Scholes est rancunier et en veut encore à Didier Deschamps. L'ancien milieu de terrain de Manchester United n'a pas oublié la demi-finale de la Ligue des Champions 1999 entre les Red Devils et la Juventus. Auteur d'un tacle sur Didier Deschamps lors de la demi-finale retour (remportée 3-2 par le club anglais après un match nul 1-1), Paul Scholes recevra un bristol jaune qui le privera de la finale remportée 2-1 contre le Bayern Munich. Une énorme déception sur laquelle il s'est confié dans le podcast A Goal in One.

"J’ai taclé Deschamps, j’ai revu l’action plusieurs fois. Pour être honnête avec vous, je ne pense pas qu’il y avait faute. C’était juste devant l’arbitre, il a crié comme une grande fille, comme un gros bébé, ce qui ne m’a pas aidé. Ce sont des choses avec lesquelles vous devez vivre. Évidemment, à l'époque, j'ai été détruit, mais je ne pouvais rien y faire", a expliqué Paul Scholes.