Officiel: Nicky Hayen débarque sur le banc waeslandien

Nicky Hayen a été présenté ce matin par le club waeslandien.

Le nouveau coach de Waasland-Beveren est désormais connu: c'est Nicky Hayen qui prend la succession de Dirk Geeraerd, qui avait assuré l'interim en fin de saison. Un quatrième coach donc, en un an pour le club waeslandien: Adnan Custovic qui avait débuté la saison 2019-2020 sur le banc et avait cédé sa place à Arnauld Mercier, en fin d'année 2019.

Nicky Hayen quitte pour sa part le STVV, où il coachait l'équipe réserve, et se voit confier un noyau pro à part entière pour la première fois. Avant ça, il était passé par Tirlemont, Geel et Berchem et avait aussi été l'entraîneur par interim de Saint-Trond, avant l'arrivée de Milos Kostic en début de saison.