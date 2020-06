Sergio Conceiçao et Porto se trouent d'entrée et ouvrent la porte à Benfica

Le championnat portugais a aussi repris ses droits ce mercredi et dès la reprise un changement de leader se profile.

Le FC Porto retrouvait les pelouses ce mercredi et sa première rencontre avait tout d'un traquenard. Malheureusement pour eux, les joueurs de Sergio Conceiçao sont tombés dans le piège tendu par Famalicao.

La première période manque de rythme et si les coéquipiers de Mbemba se créent plusieurs possibilités, les occasions franches se font attendre. C'est même leur adversaire du soir qui va trouver l'ouverture avec dans le rôle de l'ouvre-boîte.... le gardien de Porto.

Coupable d'une relance cadeau dans les pieds de Fabio Martins, Agustin Marchesin ne peut que constater les dégâts et voir le ballon rentrer dans son but vide (50', 1-0). Le leader tente cependant de réagir et fait le siège du but adverse. Ce pressing paie, et Jesus Corona égalise (74', 1-1).

De quoi lancer l'équipe de l'ancien Rouche? Absolument pas puisque quelques minutes plus tard Pote s'en va crucifier le gardien adverse, bien malheureux ce mercredi (78', 2-1).

Cette défaite pourrait faire très mal à Porto. Si Benfica s'impose ce jeudi contre Tondela, les Lisboètes prendraient la première place au classement.