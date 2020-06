📷 Le bus de Benfica attaqué à coups de cailloux : deux joueurs blessés

Julian Weigl et Andrija Zivkovic ont été emmenés à l'hôpital ce jeudi soir après que le bus des joueurs de Benfica ait été pris pour cible par des jets de cailloux sur le chemin du retour après un match nul (0-0) à domicile contre Tondela. L'attaque a eu lieu sur l'une des principales voies de circulation de la ville de Lisbonne.

"Benfica dénonce le caillassage criminel dont le bus de ses joueurs a été victime. Nous garantissons une totale collaboration aux autorités, auxquelles nous demandons de faire les plus grands efforts afin d'identifier les responsables de ces actes criminels", a déclaré le club portugais dans un communiqué.

BREAKING : Benfica's bus was attacked on the A2 on their way to Seixal. Weigl and Zivkovic reportedly injured. both players are being evaluated by doctors at Seixal after being injured by shards of glass. (Bola) pic.twitter.com/mBpjd1U1Rm