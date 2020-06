Deux nouvelles recrues pour l'AFC Tubize

Le club brabançon se montre actif sur le marché des transferts.

Alors que Tubize, qui a accueilli un nouvel entraîneur en la personne de Khalid Kamara, évoluera en D2 amateurs la saison prochaine, le club brabançon s'est montré particulièrement actif sur le marché des transferts. Saluant notamment le retour d'un ancien de la maison, Philippe Liard, et l'arrivée du jeune attaquant Benjamin Bambi.

Et la préparation de la prochaine saison s'est encore accélérée au Stade Leburton, avec l'officialisation de l'arrivée de l'ancien Unioniste Jérémy Nérinckx, tandis que Sud Presse annonce que Tarek Afkir, qui arrive en provenance d'OHL, sera le quatrième renfort des Sang et Or.