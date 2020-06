Hugo Lloris est impatient de reprendre : "C'est la première fois que je prends un peu de recul, après 15 saisons au plus haut niveau"

Les attaquants adverses sont prévenus ; la dernière fois que le gardien français a disputé un match en juillet, il a fini sacré Champion du Monde.

Hugo Lloris aura de nouveau un été très chargé, qui verra la saison 2019-2020 de la Premier League se terminer. Au programme, pas moins de 92 matchs, dont 9 pour les Spurs. Le portier français de 33 ans a indiqué devant Spurs TV qu'il était impatient de retrouver la sensation provoquée par les matchs de compétitions officielles :

"C'est la première fois que je prends un peu de recul, après 15 saisons au plus haut niveau. J'ai pu réfléchir et respirer un peu. Cela s'est avéré très important pour moi. J'ai passé du temps avec ma famille et je me suis reposé. Mais maintenant, étape par étape, je me remets en forme physiquement pour revenir dans l'équipe et être prêt pour la dernière étape de la saison".

Et Hugo Lloris de faire part de ses espoirs pour cette fin de saison : "On doit directement être prêts et essayer d'obtenir un ticket pour la Ligue des Champions la saison prochaine". Tottenham est 8ème, mais compte 4 points de retard sur Manchester United (5ème) et 7 sur Chelsea (4ème).