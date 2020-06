Le Cercle de Bruges lance un nouveau pavé dans la mare et insiste pour une D1A à 20 équipes

La prochaine assemblée générale de la Pro League se tiendra vendredi. En ces temps d'incertitude et de conflits entre plusieurs clubs, chaque session présente des enjeux de taille.

Waasland-Beveren, Virton et le Beerschot, quand ce n’est pas l’Antwerp, sont toujours dans l’attente d’importants changements par rapport aux récentes décisions. Le Cercle de Bruges est venu jeter un nouveau pavé dans la mare à l’approche de la prochaine assemblée générale de la Pro League, indique Sporza ce samedi soir.

Le 15 mai, la Pro League avait voté la fin du championnat et s’était prononcé par une D1A à 16 équipes avec des Play-Offs réduits durant une saison. Pour régler certaines réclamations, la direction du Cercle veut élargir l’élite à 20 équipes. Ainsi, dans cette logique, l’Union, Westerlo, OHL et le Beerschot monteraient en D1A. Les Waeslandiens seraient épargnés d’une relégation. Cette proposition sera entendue et soumise à l’AG de la Pro League vendredi prochain.