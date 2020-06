Officiel: encore une arrivée à Tubize

Les Sang et Or poursuivent leur recrutement.

Si on a appris ce dimanche que l'attaquant qu'Etienne Mukanya quittait l'AFC Tubize pour l'Olympic de Charleroi, c'est surtout dans le sens des arrivées que ça bouge au Stade Leburton ces dernières semaines.

Après les arrivées de Jérémy Nérinckx et du jeune Tarek Afkir, confirmées samedi, c'est au tour de Sofiene Lekehal de signer dans le Brabant Wallon. Formé à Villeneuve d'Ascq, l'attaquant français était passé par Tournai et Renaix. Il découvrira la D2 amateurs avec les Sang et Or.