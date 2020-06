Messoudi évoque le licenciement "pas si inattendu" de Vincent Euvrard (OHL) : "Avec Vercauteren, c'était différent"

Avant la finale retour contre le Beerschot, OHL a décidé qu'il valait mieux continuer avec un autre entraîneur. Vincent Euvrard a été écarté et selon l'analyste Mo Messoudi (ex-OHL), ce n'est pas tout à fait inattendu.

Vincent Euvrard a sauvé OHL de la relégation en D1 Amateurs la saison dernière en coopération avec Franky Vercauteren et a remporté la première tranche cette année. Mais le bon travail aperçu au début n'a pas été poursuivi lors de la deuxième partie de saison. Au contraire.

Plus de buts encaissés que Lokeren

"Durant la seconde tranche, OHL est le club qui a encaissé le plus de buts de toute la série. Il a dû se passer quelque chose entretemps. Et par conséquent, la confiance a pu être quelque peu affectée avant la finale retour de D1B", a souligné Mo Messoudi à propos des 30 buts encaissés par les Louvanistes au cours des quatorze derniers matchs, soit plus que Lokeren (26).

Licencier son coach avant un match décisif est bien sûr très particulier. "Il se peut que les joueurs aient eu une grosse influence dans cette décision. Les dirigeants veulent remédier à la situation et un nouveau technicien peut provoquer une onde de choc positive avant ce match ultra important."

Départ de Frank Vercauteren

Début octobre, Frank Vercauteren avait rejoint Anderlecht laissant ainsi Euvrard seul aux manettes de OHL. "Bien sûr, c'était une situation bizarre. Il était l'assistant de Vercauteren et les résultats étaient là. Puis Vercauteren s'en va soudainement. En tant qu'assistant, vous avez également une relation différente avec les joueurs, et soudain, cela change. Franky avait plus d'autorité et c'est peut-être pour cela que ça a mal tourné. Même si Euvrard a montré qu'il est un bon coach et qu'il peut créer un système de jeu; avec Vercauteren, c'était différent".

Dans l'ensemble, le club a fait preuve d'audace en intervenant de manière aussi radicale juste avant la finale retour. "Le résultat (Victoire du Beerschot 1-0 au match aller) ne parle pas en leur faveur. Je pense qu'avec le changement de coach, ils démontrent qu'ils veulent entamer un nouveau projet à long terme et vite oublier leur mauvaise deuxième tranche", conclut Messoudi.