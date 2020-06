Nicolas Anelka va révéler sa vérité concernant Knysna et le Mondial 2010

Dix ans plus tard, Nicolas Anelka promet qu'il va faire des révélations fracassantes concernant l'affaire Knysna et les polémiques qui l'ont entouré lors du Mondial 2010.

Un documentaire à paraître sur Netflix va en effet permettre à Nicolas Anelka (41 ans) de raconter toute "sa" vérité concernant l'affaire Knysna et les polémiques ayant entouré l'Équipe de France au Mondial 2010, en Afrique du Sud. Pour rappel, Anelka avait été expulsé du groupe des Bleus par Raymond Domenech, qu'il avait insulté à la mi-temps de France-Mexique ; cette décision du sélectionneur français avait amené une grève des joueurs, restés dans leur bus plutôt que de s'entraîner à Knysna, où se trouvait le camp de base français.

"On sait aujourd'hui que les mots ("va te faire enc*ler, sale fils de p*te", nda) écrits dans la presse en 2010 sont faux. Mon film sort dans deux-trois semaines environ, et il y aura beaucoup de réponses. Les descriptions des choses qui se sont passées dans ma vie, y compris en Afrique du Sud", affirme l'ancien attaquant du PSG et de Chelsea dans un live Instagram avec "Sabri Parisien ou Rien".