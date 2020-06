Deux autres prétendants pour Cyril Ngonge

Les chances de voir Cyril Ngonge aux Pays-Bas la saison prochaine augmentent.

Si le PSV, où il a réussi une saison d'envergure avec l'équipe réserve, ne semble pas prêt à mettre les 700.000 euros de l'option d'achat, le jeune ailier, qui appartient à Bruges et qui a encore un an de contrat dans la Venise du Nord, intéresse d'autres clubs en EreDivisie.

En plus du FC Utrecht, deux autres clubs néerlandais sont sur les rangs selon Algemeen Dagblad: le FC Twente et Groningen. Un transfert définitif et de premiers pas en EreDivisie pourraient donc bien attendre le Bruxellois de 20 ans, qui avait participé à ses quatre premières rencontres de Pro League avec le Club, en fin de saison 2018-2019.