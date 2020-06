Retour aux affaires ce samedi pour Erling Haaland

La sensation de la saison, le buteur fou de seulement 19 ans, a manqué les deux dernières rencontres du Borussia Dortmund.

Durant son absence liée à des problèmes aux genoux, Axel Witsel, Thorgan Hazard et leurs équipiers s'en sont malgré tout bien sortis. En effet, le Borussia s'est imposé 1-6 et 1-0. Néanmoins cela risque d'être insuffisant pour aller titiller le Bayern Munich. Il reste quatre journées à disputer et sept points séparent les deux équipes.

Erling Haaland pourra ajouter quelques perles à son compteur personnel dès ce samedi. En effet, l'entraîneur Lucien Favre a indiqué que son attaquant norvégien était apte et qu'il avait participé aux derniers entraînements collectifs. Le Borussia affronte Düsseldorf ce samedi après-midi (15h30). Haaland en est déjà à 11 buts en 10 matchs sous la vareuse jaune.