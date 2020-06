Anderlecht ne veut pas augmenter le salaire de son meilleur joueur

Anderlecht n'a pas l'intention de d'augmenter le salaire de Hendrik Van pour l'instant. Les négociations se poursuivent depuis des mois, mais le nouveau conseil d'administration a pris sa décision.

La saison dernière, Van Crombrugge était le meilleur sur le terrain du côté d'Anderlecht. Lui et son entourage ont estimé qu'un contrat revu à la hausse s'imposait et Michael Verschueren s'était rallié à cette idée. Mais maintenant qu'il a été mis de côté, ce sont Karel Van Eetvelt, Wouter Vandenhaute et Peter Verbeke qui se sont entretenus avec Van Crombrugge et son agent. Et ils ont donné un signal clair à leur gardien de but : il n'y aura pas une revalorisation conséquente et précipitée d’un contrat courant encore jusqu’en 2023 en raison de la situation financière du club.

Cela ne signifie pas que Van Crombrugge doit partir. Sauf si une offre de dix millions d'euros arrivent sur la table des Mauves. Anderlecht espère son dernier rempart pourra mettre sa déception de côté et conservera son niveau lors du prochain exercice.