Dries Mertens incertain pour la reprise face à l'Inter Milan ?

Dries Mertens pourrait manquer la reprise en Coupe d'Italie, souffrant d'une légère blessure musculaire.

La bonne nouvelle à Naples, c'est que Dries Mertens devrait bel et bien rester une saison de plus chez les Partenopei : une prolongation de contrat serait proche d'être officialisée. La mauvaise vient de la Gazzetta dello sport : le Diable Rouge serait légèrement blessé et pourrait manquer le match de reprise très important face à l'Inter Milan de Romelu Lukaku ... où il a été cité avec insistance durant ces derniers mois.

Ce samedi, Naples et l'Inter s'affrontent en effet en demi-finale rde Coupe d'Italie ce samedi, alors que la Juventus et l'AC Milan jouent ce soir le premier match officiel depuis l'arrêt des championnats en raison du coronavirus. À l'aller, le Napoli avait été s'imposer sur la pelouse de l'Inter tandis que l'AC Milan et la Juventus avaient partagé l'enjeu (1-1).