La Juventus en ballotage favorable, Milan prêt pour la surprise

L'Italie retrouve son football ce vendredi et c'est un duel entre deux monstres sacrés de La Botte qui est au programme.

Après des mois d'attente, le football est de retour en Italie. Le pays, très durement touché par la crise du Coronavirus, attendait cela depuis des mois et pour cette reprise c'est tout simplement un duel historique qui est proposé.

Un match entre la Juventus et l'AC Milan est toujours particulier, peu importe le classement des deux équipes. Lors du match aller, à San Siro, les deux équipes se sont quittées sur le score de 1-1 et le retour reste ouvert...surtout avec les absents dans les deux camps.

Si Ronaldo sera bien de la partie, la Vieille Dame devra se passer de Demiral, Chiellini, Aaron Ramsey et Gonzalo Higuain. Milan devra de son côté faire sans Leo Duarte et Mateo Musacchio (blessés) et Theo Hernandez, Samu Castillejo et Zlatan Ibrahimovic (suspendus).

Depuis la construction du Juventus Stadium, Milan s'est déplacé 10 fois à Turin...et a perdu 10 fois. Est-ce que cette fois la donne sera différente?

Vous pensez que l'AC Milan va écrire l'histoire et s'imposer sur la pelouse de la Juventus? Alors connectez-vous sur BETFIRST et placez 100 euros sur les Rossonerri. Une victoire des coéquipiers d'Alexis Saelemaekers vous rapporteront alors 605 euros !