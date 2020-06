L'intérêt de Genk est là, les qualités de Dessers aussi : "Il a les qualités pour s'imposer en Belgique"

Genk veut se renforcer cet été avec Cyriel Dessers. Il y a quatre ans, l'attaquant a quitté la Belgique et il pourrait y faire son retour cet été.

Dario van den Buijs est un ancien coéquipier de Cyriel Dessers connu à Heracles et devenu désormais très proche. "C'est devenu un bon ami à moi. Nous avions déjà des contacts auparavant, mais comme nous avons également joué dans la même équipe cette saison, le groupe n'en a été que renforcé. Nous nous entendons presque tous les jours et je suis convaincu qu'il va vivre une grande aventure à la prochaine étape de sa carrière", nous explique Dario van den Buijs.

La prochaine étape de Cyriel Dessers pourrait être le Racing Genk. L'intérêt est là et selon Van den Buijs, l'attaquant de 25 ans a suffisamment de qualités. "Je suis sûr que s'il rejoint la Jupiler Pro League, il va vite s'imposer. Il a beaucoup de qualités. Très fort physiquement et techniquement, rapide et une très bonne finition. Ce n'est pas pour rien s'il a empilé les buts la saison dernière en Eredivisie, a conclu van den Buijs.