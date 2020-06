Dries Mertens et Naples remportent la Coupe d'Italie face à la Juventus !

Ce mercredi soir, la finale de la Coppa Italia opposait Naples à la Juventus. Le Diable Rouge et ses coéquipiers ont remporté la 73e Coppa Italia de l'histoire.

Durement touchée par la pandémie de Covid-19, l'Italie a choisi de redémarrer sa saison de football avec la Coupe d'Italie. Quatre jours après avoir disputé les demi-finales retour, le Napoli, tombeur de l'Inter, et la Juventus, accrochée mais vainqueur de l'AC Milan, se retrouvent au stade Olympique de Rome (21h), avec, en jeu, la 73e Coupe d'Italie.

Dans un Stadio Olimpico à huis clos, le spectacle n'a pas été grandiose dans cette finale de Coppa Italia. Après un score de 0-0 et la nouvelle règle adoptée par la Ligue pour la fin de la compétition (pas de prolongation en demi-finales retour et finale), les deux équipes devaient donc passer par la séance de tirs au but. Et du côté de la Vieille Dame, Dybala et Danilo ont échoué, alors que les Partenopei ont fait un 4/4, s'imposant 4-2 dans cette séance et remportant ainsi cette Coppa Italia 2020 ! Naples glane ainsi sa 6ème Coupe nationale et rejoint la Fiorentina sur la 5e marche du palmarès.