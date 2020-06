Anderlecht, Bruges et Gand intéressés par un buteur nigérian

Plusieurs clubs belges seraient à la recherche d'un attaquant de qualité lors du prochain mercato et ont noté le nom d'un buteur nigérian : Umar Sadiq.

Umar Sadiq (23 ans) évolue au Partizan Belgrade et reste sur une saison de haut niveau avec 17 buts et 16 assists dans le championnat serbe. Très suivi, il avait notamment été évoqué du côté de ... Manchester United. Mais le top européen n'est pas seul sur la trace de l'attaquant nigérian : d'après nos informations, plusieurs clubs belges, dont le RSC Anderlecht, seraient sur le coup. Le chef du recrutement du RSCA aurait supervisé le joueur et donné un avis positif.

Reste à voir ce que coûterait Sadiq, qui vient d'être transféré définitivement au Partizan en janvier 2020 après avoir été prêté en provenance de l'AS Rome et avait coûté 1,75 million d'euros au club de Belgrade. Pour accepter un départ immédiat de son joueur, il faudra offrir beaucoup plus que les 2,5 millions de valeur estimée du joueur. Anderlecht, mais aussi Bruges et La Gantoise, intéressés, sont prévenus ...